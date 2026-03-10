Metodo Jalivra autoregolazione emotiva disturbi neurosviluppo | presentazione pubblica

Venerdì 13 marzo 2026, alle ore 16:00, presso Palazzo Nervegna a Brindisi, si terrà il convegno formativo sul Metodo Jalivra e l’autoregolazione emotiva nei disturbi del neurosviluppo. L’evento è promosso dalla cooperativa sociale San Bernardo e si svolgerà nella Sala della Colonna. La presentazione pubblica riunirà professionisti e operatori interessati a approfondire queste tematiche.

Un approccio innovativo orientato alla promozione dell'equilibrio emotivo nei bambini con disturbi del neurosviluppo, nel rispetto dei loro tempi e dei loro bisogni evolutivi Durante il convegno interverrà il dott. Vincenzo Di Donna, managing medical director dei Centri Igea – Cooperativa San Bernardo, specialista in Medicina e Chirurgia Vascolare e Rigenerativa. Il suo contributo o?rirà una prospettiva scientifica sul dialogo tra educazione, psicologia e medicina rigenerativa, evidenziando come i diversi ambiti possano contribuire alla comprensione dei processi di sviluppo neurologico e delle potenzialità di recupero funzionale. Il convegno sarà moderato da Alessandra Cuppone, responsabile dei servizi socio-educativi, e da Alessandra Lezzi, presidente dell'associazione Le Vie dei Colori di Lecce.