Per mercoledì 11 marzo 2026 la pressione atmosferica nel Lazio è in crescita. Le previsioni indicano una giornata prevalentemente soleggiata in tutte le province, con poche nuvole residue sui rilievi appenninici. La giornata si svolgerà senza particolari variazioni di clima, con condizioni stabili e assenza di precipitazioni significative.

La pressione atmosferica è in aumento su tutta la Regione Lazio. Per mercoledì 11 marzo si prevede una giornata ampiamente soleggiata su tutte le province, con residue nubi solo sui rilievi appenninici. Temperature massime in lieve ripresa, ma minime ancora basse con rischio di locali gelate nelle valli interne. Vediamo il dettaglio per Roma e le province. Analisi Generale: l’Alta Pressione riprende il controllo. Dopo la fase instabile dei giorni scorsi, un promontorio di alta pressione di matrice azzorriana si espande verso il Mediterraneo centrale. La giornata di mercoledì 11 marzo sarà caratterizzata da una decisa stabilità atmosferica su tutto il Lazio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Meteo Lazio e Roma: le previsioni per mercoledì 11 marzo 2026

