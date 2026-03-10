Il remake di Metal Gear Solid Delta Snake Eater ha venduto oltre due milioni di copie in tutto il mondo, dimostrando una forte risposta da parte dei giocatori. Il titolo, lanciato di recente, ha ottenuto risultati immediati nelle vendite, consolidando la sua posizione nel mercato videoludico. La produzione ha raggiunto questo traguardo in breve tempo, confermando l’interesse verso questa versione rivisitata.

Il remake di Metal Gear Solid Delta Snake Eater ha superato la soglia dei due milioni di copie vendute a livello globale, confermando un successo commerciale solido. Questa traguardo, raggiunto ufficialmente il 17 febbraio e comunicato direttamente dalla casa madre giapponese, include sia le versioni fisiche che quelle digitali distribuite su tutte le piattaforme disponibili. Il titolo, lanciato nell’agosto del 2025, rappresenta una rivisitazione moderna dell’originale capitolo della Guerra Fredda creato da Hideo Kojima. L’impatto di questa notizia va oltre i semplici numeri: dimostra come l’eredità della saga rimanga vitale per gli appassionati anche a distanza di anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Metal Gear Delta: 2 milioni di copie, un successo solido

