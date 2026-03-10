A Mestre, una discussione per un passaggio carrabile bloccato si è trasformata in un episodio che ha portato a una lite e a una caduta di un’anziana. La donna è caduta durante l’incidente e ha accusato qualcuno di averla fatta cadere. La causa dell’incidente ha portato a un procedimento legale che ha portato a una decisione inaspettata.

Una lite per un passaggio carrabile bloccato a Mestre ha trasformato una semplice protesta in un dramma giudiziario con esito sorprendente. L’anziana che aveva tentato di sbloccare la situazione è caduta e si è ferita gravemente, portando il caso davanti alla giudice Giulia Caucci. La donna al volante della Mercedes, inizialmente accusata di lesioni dolose con una richiesta di quattro anni di carcere, uscirà dal processo penale pagando solo una sanzione di 300 euro. L’episodio risale a novembre del 2021 nel cuore di corso del Popolo, dove un veicolo era stato lasciato di traverso sul marciapiede, impedendo l’accesso al parcheggio interno di un condominio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mestre: lite per parcheggio, anziana cade. Accusa crolla

Articoli correlati

Ruba il bancomat di un'anziana in un parcheggio, rintracciata in Francia e arrestataL'episodio messo a segno da tre cittadini sudamericani ad agosto: uno è stato individuato a Milano e portato in carcere, la donna responsabile è...

Leggi anche: Brindisi, crolla solaio dopo incendio: si cerca persona anziana

Tutto quello che riguarda Mestre lite per parcheggio anziana cade...

Temi più discussi: Lite per la droga sulla rampa del Corso, spacciatore accoltella il cliente e poi fugge lasciandolo nel sangue; Overdose fatale, 50enne padovano trovato morto in un parcheggio; Mestre. Mi sono allontanato 80 secondi per ritirare il tagliando del parcheggio. Torna e trova la brutta sorpresa: multa di 30 euro; Macchie di sangue nel parcheggio del cimitero, è mistero a Marghera.

Lite in strada per il passo carrabile conteso, anziana cade e si ferisce: la donna accusata rischiava 4 anni di carcere, invece dovrà pagare 300 euroMESTRE - L’auto era ferma proprio davanti al passo carrabile del condominio, sbarrando la strada a chi volesse raggiungere il parcheggio interno del complesso. E qualcuno, in ... ilgazzettino.it

Lite nel parcheggio, Vladimir Radu colpito da un pugno cade a terra e muore. L'autopsia scagiona l'aggressore: «Ucciso da un ictus»MESTRE - C'era una linea di frattura composta delle ossa del naso, ma la ferita si fermava lì e non riguardava il cranio. L'emorragia interna che ha ucciso Vladimir Radu non può essere collegata al ... ilgazzettino.it

Mestre. Carne di tartaruga servita al ristorante cinese, scatta il sequestro dei vigili Continua a leggere: https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/carne_di_tartaruga_ristorante_cinese_mestre_sequestro_dei_vigili-8067817.htmlnext_page=2&refresh_ce - facebook.com facebook

Presidio a Mestre della lavoratrici Cgil del terziario, dei servizi e del settore della conoscenza. Contestano anche il cosiddetto DDL Stupri, denunciano la bocciatura del congedo paritario e l'incremento dell’indennità di maternità. x.com