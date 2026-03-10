Messina mobilitata | sindacati in piazza contro violenze e discriminazioni

Oggi a Messina, sindacati e lavoratori si sono riuniti nella Galleria Vittorio Emanuele per un presidio organizzato da Filcams Cgil e Uil Trasporti. L’evento si è svolto in concomitanza con uno sciopero generale indetto dalle stesse sigle per protestare contro la cultura patriarcale e tutte le forme di violenza e discriminazione. La manifestazione ha coinvolto diverse persone e ha visto la partecipazione di rappresentanti sindacali.

Presidio Filcams Cgil e Uil Trasporti in Galleria Vittorio Emanuele durante lo sciopero generale. Chieste pari opportunità, diritti LGBTQIA+ e condizioni lavorative dignitose “Perché le soggettività discriminate possano scegliere liberamente e autodeterminarsi, nel lavoro come nella vita. Perché le pari opportunità, le politiche di genere, l’intersezionalità e i nuovi diritti LGBTQIA+ diventino realtà concrete”, spiegano i sindacati, sottolineando come la protesta punti a rivendicare un lavoro stabile, regolare e dignitoso per tutti. Secondo Filcams Cgil e Uil Trasporti, in Italia le donne continuano a percepire salari inferiori rispetto agli uomini, a subire forme di lavoro precario e povero, e a confrontarsi con tassi di disoccupazione ancora troppo elevati. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

