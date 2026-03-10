A Milano, al Museo Bagatti Valsecchi, si è svolta una sfilata nella quale una modella originaria di Messina ha attirato l’attenzione grazie alla sua altezza di 180 centimetri. La giovane ha percorso la passerella come rappresentante della città siciliana, dimostrando il suo talento davanti al pubblico presente. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi professionisti del settore moda e stile.

La passerella del Museo Bagatti Valsecchi a Milano ha l’ascesa di una nuova stella che porta con orgoglio il nome di Messina. La giovane modella Benedetta Pulejo, studentessa del Liceo Classico Maurolico, ha dominato la scena della Fashion Week sfilando per Mariella D’Angelo e Maison Dray. Con una statura di 180 cm e un portamento scultoreo, la messinese ha incantato un pubblico d’élite composto da addetti ai lavori e stampa specializzata. Il successo non si limita alla sfilata: i media internazionali come Luxury Investment Magazine hanno già celebrato questa presenza siciliana nel cuore pulsante della moda. Un ponte tra tradizione artigianale e nuovi mercati globali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina a Milano: Pulejo, 180 cm di successo

