Messina | 4 milioni per le strade salva la Panoramica

La Città Metropolitana di Messina ha annunciato un investimento di oltre quattro milioni di euro destinati alla manutenzione delle strade, con un'attenzione particolare alla panoramica dello Stretto. Il piano prevede interventi specifici per migliorare le condizioni della viabilità e garantire maggiore sicurezza lungo le arterie principali della zona. L'obiettivo è intervenire rapidamente sulle criticità più evidenti per preservare le strade più trafficate.

La Città Metropolitana di Messina ha avviato un piano straordinario per la viabilità, stanziando oltre quattro milioni di euro per interventi di manutenzione che includono anche la celebre panoramica dello Stretto. Questa mobilitazione di risorse avviene in un contesto di monitoraggio costante della rete stradale e si inserisce nelle strategie amministrative definite dalla giunta guidata da Basile. I lavori previsti coprono diverse zone omogenee del territorio metropolitano, con l'obiettivo di risolvere problemi strutturali come gli avvallamenti su alcuni tratti critici. La gestione operativa si affida a operatori esterni per compensare la riduzione del personale interno, garantendo al contempo la sicurezza degli utenti della strada.