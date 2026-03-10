Messina 2026 | la sfida epica della 2H Endurance

Il kartodromo di Messina sarà il teatro della gara finale della 2H Endurance Interprovinciale, che si terrà martedì 10 marzo 2026. La coppia Kairos One affronterà la sfida contro Trinacria RT e Gattopardo, cercando di battere i tempi stabiliti nelle qualifiche. La competizione vedrà protagonisti diversi team provenienti dalla regione, pronti a sfidarsi su un percorso di due ore.

Il kartodromo di Messina ospiterà martedì 10 marzo 2026 la prova decisiva della 2H Endurance Interprovinciale, dove la coppia Kairos One sfiderà i tempi delle qualifiche per imporsi su Trinacria RT e Gattopardo. In un'atmosfera carica di adrenalina sotto il cielo sereno a 16 gradi, Massimiliano D'Angelo e Federico Miduri si preparano a scendere in pista per una sfida epica che vedrà coinvolti 23 team tra le categorie F1, F2 e F3. L'appuntamento, organizzato dal Karting Club Messina sotto la responsabilità di Duilio Petrullo, rappresenta non solo una gara sportiva ma un evento sociale che unisce piloti locali e visitatori provenienti dalla Sardegna.

