Messina 2026 | la sfida epica della 2H Endurance
Il kartodromo di Messina sarà il teatro della gara finale della 2H Endurance Interprovinciale, che si terrà martedì 10 marzo 2026. La coppia Kairos One affronterà la sfida contro Trinacria RT e Gattopardo, cercando di battere i tempi stabiliti nelle qualifiche. La competizione vedrà protagonisti diversi team provenienti dalla regione, pronti a sfidarsi su un percorso di due ore.
Il kartodromo di Messina ospiterà martedì 10 marzo 2026 la prova decisiva della 2H Endurance Interprovinciale, dove la coppia Kairos One sfiderà i tempi delle qualifiche per imporsi su Trinacria RT e Gattopardo. In un’atmosfera carica di adrenalina sotto il cielo sereno a 16 gradi, Massimiliano D’Angelo e Federico Miduri si preparano a scendere in pista per una sfida epica che vedrà coinvolti 23 team tra le categorie F1, F2 e F3. L’appuntamento, organizzato dal Karting Club Messina sotto la responsabilità di Duilio Petrullo, rappresenta non solo una gara sportiva ma un evento sociale che unisce piloti locali e visitatori provenienti dalla Sardegna. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Appuntamento al Kartodromo di Messina con la 2H Endurance interprovincialeIn programma sabato la prova della specialità a squadre organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, che aprirà...
Pista del Sole D&S vince la 2H Endurance al Kartodromo di MessinaSuccesso della coppia composta da Andrea Truscello e Ivan Bottari nella prima prova stagionale della specialità a squadre, organizzata dal Karting...
Altri aggiornamenti su Messina 2026 la sfida epica della 2H...
Temi più discussi: Amministrative, la sfida delle liste di De Luca: i nomi che mettono in difficoltà il centrodestra; INTERVISTA Messina, la sfida dei croceristi e il nuovo asse con Taormina: la strategia di De Luca tra Dmo e turismo esperienziale; Rassegna stampa 09-03-2026 edizione Messina; Gruppo Formula 3 Messina in trasferta a Brescia: un altro Top Team di A2 per le SuperGirls.
Messina, il Pd ha scelto: Antonella Russo vince la sfida interna, sarà il candidato a sindacoDopo giorni ad alta tensione e vari nomi bruciati, la direzione provinciale del Pd ha approvato la relazione presentata dal segretario Armando Hyerace, con la quale veniva proposta la candidatura a ... strettoweb.com
Elezioni Comunali, il centrosinistra ufficializza i candidati sindaco a Messina ed AgrigentoArriva l’ufficialità per i candidati sindaco del Campo Largo nei principali comuni siciliani. Il tavolo del centrosinistra riunito a Palermo, (Pd, Avs, M5S, Italia viva e Controcorrente), ha trovato l ... strettoweb.com
Il neo direttore generale del Policlinico di Messina ed ex deputato europeo Salvatore Iacolino è indagato dalla Procura di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata, nell'ambito della inchiesta per corruzione che ha portat - facebook.com facebook
Nominato alla guida del nosocomio della Città dello Stretto la settimana scorsa, il direttore generale del Policlinico di Messina ed ex parlamentare europeo del Pdl Salvatore Iacolino è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggra x.com