Merchandising Atalanta-Bayern non autorizzato | sequestrati 800 articoli in un’azienda del Cremasco

La Guardia di Finanza di Cremona ha sequestrato circa 800 articoli di merchandising non autorizzato dell’Atalanta, prodotti in un’azienda del Cremasco e destinati alla vendita in vista della partita di Champions League contro il Bayern Monaco. Il intervento ha riguardato articoli che non avevano l’autorizzazione ufficiale e sono stati trovati durante un controllo presso un’azienda locale.

IL BLITZ. La Guardia di Finanza di Cremona ha sequestrato circa 800 articoli di merchandising non autorizzato dell'Atalanta, prodotti in un'azienda del Cremasco e destinati alla vendita in vista della partita di Champions League contro il Bayern Monaco. Operazione della Guardia di Finanza nel Cremasco contro la produzione di merchandising sportivo non autorizzato legato alla partita di Champions League Atalanta-Bayern Monaco, in programma a Bergamo martedì 10 maggio. I finanzieri del Comando provinciale di Cremona hanno eseguito una perquisizione nella sede di un'azienda del territorio che stava realizzando prodotti celebrativi riconducibili al club bergamasco.