Mercati in crollo | Trump inverte la rotta sulla guerra

Wall Street e i mercati internazionali hanno registrato un forte calo delle quotazioni, portando il presidente a modificare la posizione sulla gestione del conflitto con l’Iran. La flessione dei mercati ha influenzato le decisioni politiche ed economiche, spingendo a un cambio di strategia da parte delle autorità coinvolte. La situazione ha portato a una certa volatilità nei mercati finanziari globali.

Wall Street e i mercati globali hanno di nuovo fatto crollare le quotazioni, costringendo il presidente Donald Trump a invertire la rotta sulla guerra con l’Iran. Mentre il petrolio ha toccato quota 120 dollari al barile e la benzina negli Stati Uniti è schizzata del 20% in una settimana, la Casa Bianca passa da una narrazione di conflitto espansivo a una promessa di uscita rapida. Si tratta del ritorno del cosiddetto Taco Trade, quella strategia per cui il leader americano minaccia drasticamente per poi ammorbidire la posizione non appena i dati finanziari mostrano segnali di allarme rosso. La tensione è palpabile: ieri sera, durante una conferenza stampa dalla Florida, Trump ha definito l’intervento militare come una semplice piccola escursione e ha assicurato che il conflitto si concluderà molto presto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

