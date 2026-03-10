Mentre l’autobus con le restanti compagne cercava di raggiungere l’aeroporto la comunità iraniana locale è scesa in strada per bloccare il mezzo

La comunità iraniana in Australia ha bloccato una strada per impedire il passaggio di un autobus che trasportava le restanti giocatrici della nazionale femminile iraniana di calcio, dirette all’aeroporto. La misura è stata adottata dopo che cinque calciatrici avevano chiesto e ottenuto asilo nel Paese. L’episodio si è verificato mentre l’autobus cercava di raggiungere la destinazione.

( a skanews) — La comunità iraniana in Australia ha bloccato la strada per provare a fermare l'autobus con a bordo le restanti giocatrici della nazionale femminile iraniana di calcio della Coppa d'Asia dirette in aeroporto, dopo che cinque calciatrici hanno chiesto e ottenuto asilo nel Paese. Lo scrive Afp. Cinque giocatrici, tra cui la capitana Zahra Ghanbari, hanno chiesto protezione dopo essere state etichettate come «traditrici» in patria per essersi rifiutate di cantare l'inno nazionale, sfidando così la Repubblica islamica.