Meningite dopo la gita | 50 contatti in allarme

Una studentessa di 17 anni del liceo Valgimigli a Rimini è stata ricoverata per meningite batterica dopo una gita scolastica, scatenando un protocollo sanitario che ha coinvolto oltre 50 persone. La giovane, trasferita dalla terapia intensiva al reparto infettivi il 6 marzo 2026, ha attivato misure di profilassi antibiotica immediata per familiari, compagni e docenti. L’evento si è verificato nel contesto di un rientro da un viaggio educativo, dove la comparsa improvvisa di febbre alta e sintomi gravi ha portato alla diagnosi tempestiva della malattia. Il dipartimento di igiene e sanità pubblica ha immediatamente coordinato l’intervento per isolare il rischio epidemico nella comunità scolastica e familiare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Meningite batterica dopo la gita scolastica: ricoverata a 17 anni, profilassi per 50 personeRimini, 10 marzo 2026 – Ha accusato i primi malesseri al rientro dalla gita con la scuola.

