Meloni vuole le accise mobili ma il decreto in Cdm slitta I conti del Mef e la cabina di regia al Mimit
Giorgia Meloni ha espresso la volontà di introdurre le accise mobili sul carburante, ma il decreto che avrebbe dovuto approdare in Consiglio dei ministri è stato rinviato. Nel frattempo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta lavorando ai conti, mentre al Mimit si tiene una cabina di regia per coordinare le misure sul prezzo dell’energia e dei carburanti.
Il governo vuole accelerare sulle misure per abbassare i prezzi dei carburanti (ma il pacchetto non dovrebbe essere discusso nel Consiglio dei ministri in programma oggi). Potrebbe saltare anche il Piano casa L'accisa è mobile. Perché un bonus per i più poveri è meglio di un altro sussidio a pioggia Sull’energia e sul prezzo dei carburanti, bisogna accelerare. E’ questo l’obiettivo che Giorgia Meloni ha comunicato al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Ma anche al titolare del Mef, Giancarlo Giorgetti, il più cauto sull’introduzione dell’accisa mobile per far abbassare il prezzo del carburante. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
