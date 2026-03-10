meloni scende in campo ma scoppia il caso bartolozzi

La presidente del consiglio interviene pubblicamente sulla riforma, affrontando anche il caso Bartolozzi. Da giorni, continua a esprimersi sulle questioni legate al referendum e alla riforma stessa, senza riferimenti a specifici motivi o cause. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione, mentre il caso Bartolozzi rimane al centro dell’attenzione pubblica e mediatica.

La presidente del consiglio si è persa nel bosco del referendum. Evidentemente non trova la strada di casa se, come accade da giorni, continua a esternare sulla riforma e sul voto del 22 e 23 marzo, nonostante avesse assicurato che non aveva intenzione di «politicizzare» la consultazione.

