Meloni sale sul Frecciarossa del Sì Video treni ministri mobilitati Bartolozzi | La magistratura è un plotone

Il presidente del Consiglio ha pubblicato un video in cui spiega le ragioni per votare Sì al referendum sulla giustizia, mentre si trova a bordo di un treno Frecciarossa. La mobilitazione di ministri e l’utilizzo dei treni sono parte di una campagna che mira a sostenere il voto. Tra le figure coinvolte, un deputato ha commentato la situazione della magistratura definendola “un plotone”.

La premier chiede il voto per il "sì". Prepara le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue e apre ai riformisti del Pd per un'intesa su Cipro. Interviste da Porro e Vespa. Cassese atteso a Milano. E' polemica sul capo di gabinetto di Nordio Dammi solo un minuto: Meloni ne offre tredici, a Giusi Bartolozzi basta una frase. Il referendum sulla giustizia è adesso un voto chiesto da Meloni con un video: “Vi spiego perché votare Sì. Il governo non si dimetterà in caso di vittoria del No”. Sono tredici minuti che precedono le comunicazioni di Meloni alle Camere di domani (l’energia sarà al centro delle richieste dell’Italia alle Ue) e il grande evento di Milano, giovedì (è atteso un video di Sabino Cassese). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

