meloni masterclass in comunicazione

Nel suo intervento, la premier ha affrontato i principi fondamentali della comunicazione politica, evidenziando le differenze tra vicinanza e distanza, caldo e freddo. Ha spiegato come queste dinamiche influenzino il rapporto con l’opinione pubblica, senza entrare in analisi più approfondite o motivazioni, limitandosi a descrivere le caratteristiche che distinguono una comunicazione efficace da una meno riuscita.

Vicinolontano, caldofreddo. No, amici lettori, non sono impazzito, non sto affastellando concetti a caso: sto sintetizzando le caratteristiche della buona o della cattiva comunicazione politica. È efficace una comunicazione “vicina e calda”, mentre è per definizione sbagliata una “lontana e fredda”. Ecco, i tredici minuti del video diffuso ieri da Giorgia Meloni sul referendum sono - appunto - “vicini e caldi”: la premier ha saputo rendere le tecnicalità delle riforma in modo semplice, e soprattutto le ha avvicinate ai cittadini in due sensi. In primo luogo, ha usato parole comprensibili per tutti: non una sola frase di Meloni può essere risultata non chiara anche al più semplice o distratto dei suoi ascoltatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

