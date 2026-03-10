Meloni lancia la volata per il sì al referendum | Votate per i vostri figli

La premier ha promosso sui social il sì al referendum, invitando gli italiani a votare per i loro figli. Durante il messaggio, ha smentito le fake news, in particolare quelle secondo cui il governo avrebbe intenzione di controllare le toghe. Ha definito tali affermazioni come fantasia, senza approfondire ulteriori dettagli o ragioni.

La premier ha rilanciato la campagna social, confutando quelle che a suo parere sono solo delle fake news, a partire dalla tesi di chi ritiene che il governo voglia porre sotto il proprio controllo le toghe: «Siamo alla fantascienza», ha tagliato corto. L'obiettivo è avvicinare l'Italia all'Europa, correggere le storture della giustizia, fare in modo che i magistrati vengano giudicati da un organismo terzo, che con il sorteggio i membri del Csm «non dovranno dire grazie a nessuno per essere lì e potranno esercitare il loro ruolo liberamente». «La sinistra ha sempre usato la giustizia quando non riusciva a vincere le elezioni e questa riforma rompe quel meccanismo, ma non per sostituirlo con magistrati controllati dalla destra», il 'refrain'.