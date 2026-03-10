Meloni in Parlamento su Iran e Consiglio Ue La protesta delle opposizioni | siano due comunicazioni distinte

In Parlamento, la premier si prepara a illustrare la posizione sulla guerra in Iran e sul prossimo Consiglio europeo del 19 e 20 marzo. Le opposizioni chiedono che siano due comunicazioni separate, mentre in Senato si registra un acceso scontro tra maggioranza e minoranza. La discussione si concentra sulla gestione delle comunicazioni della leader e sulla loro formulazione.

Scontro in Senato fra maggioranza e opposizioni alla vigilia delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni, che questa mattina arriverà a Palazzo Madama per parlare della guerra in Iran e del prossimo Consiglio europeo del 19 e 20 marzo. Ovvero in ritardo sul primo fronte, in anticipo sul secondo. La premier è “insofferente” rispetto al Parlamento, reclamano le opposizioni che vogliono due comunicazioni distinte. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani sottolinea come il Parlamento sia “al centro” dell’agenda politica del governo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

