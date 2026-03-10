Meloni e Bartolozzi fanno campagna per il No al referendum sulla giustizia | non c'è altra spiegazione

Meloni e Bartolozzi stanno portando avanti una campagna per il No al referendum sulla giustizia. Nei mesi scorsi, hanno sostenuto che la riforma proposta non compromette l’indipendenza dei giudici e che non mira a controllarli da parte del governo. La loro posizione si concentra su questa opposizione pubblica, senza ulteriori spiegazioni ufficiali sui motivi della loro posizione.

Hanno passato mesi a dire che la riforma della giustizia non mina l'autonomia dei giudici e che non vogliono metterla sotto il controllo del governo. Ma i video di Meloni e le parole della consigliera di Nordio dicono esattamente il contrario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Il ministro Nordio sta facendo campagna per il No al referendum, non c’è altra spiegazionePrima la gaffe sul "metodo paramafioso" per l'elezione dei membri del Csm, poi la richiesta di schedare chi finanzia i comitati per il No al...

Conte, Landini e Schlein lanciano la campagna per il "no" al referendum sulla giustiziaIl "campo largo" serra i ranghi e si prepara al referendum sulla riforma della giustizia voluta dal governo Meloni.

Approfondimenti e contenuti su Meloni e Bartolozzi fanno campagna per...

Temi più discussi: Tv, social e palco: il piano di Meloni a due settimane dal referendum; Col sì ci togliamo di mezzo la magistratura: bufera sulla capa di gabinetto di Nordio. Chieste le dimissioni; Bartolozzi: La magistratura è un plotone d’esecuzione. Nordio: Certo che si scuserà; La capo di gabinetto di Nordio: Votate Sì, ci togliamo di mezzo la magistratura. E' rivolta.

Tv, social e palco: il piano di Meloni. Bartolozzi-choc: togliamo di mezzo la magistraturaA due settimane dal voto, la premier è tornata a metterci la faccia con un video social da 13 minuti per spiegare le ragioni del Sì: così ha inaugurato ... avvenire.it

Meloni si gioca tutto sul referendum. E Bartolozzi la inguaiaLa presidente scende in campo con un video di 13 minuti. Giovedì 12 marzo il comizio a Milano. Teme i sondaggi ma dice «se perdo non mi dimetto». La capa di gabinetto del ministro Carlo Nordio va in t ... editorialedomani.it

Il professore replica al ministro e attacca Meloni: 'Si comporta come presidente di uno Stato satellite della Casa Bianca' - facebook.com facebook

#ottoemezzo La critica di Andrea Scanzi alla premier Giorgia Meloni per la sua posizione sulla guerra in Iran x.com