Elly Schlein ha presentato una proposta di attivazione del meccanismo delle accise mobili, suscitando entusiasmo. Giorni dopo, il presidente del Consiglio ha accolto la sua proposta, aprendo la strada a una discussione ufficiale. La questione riguarda le modalità di applicazione delle accise, con Schlein che ha rilanciato l’idea di utilizzare questo strumento per specifici interventi.

L'apertura della presidente del Consiglio contribuisce, secondo la segretaria del Pd, a fortificare il suo ruolo di leader delle opposizioni. Ruolo che nessuno potrà mettere in discussione in caso di vittoria del No al referendum. Ma chi vuole sostituirla, almeno a Palazzo Chigi, ha un'unica strada possibile: le primarie La sinistra degli ignavi. Il Pd si astiene sull'antisemitismo, e pure sull'Iran non sa dove andare Elly Schlein è entusiasta. La sua proposta di attivare il meccanismo delle accise mobili per contrastare il caro benzina è stata accolta dalla premier Giorgia Meloni. E questa apertura della presidente del Consiglio contribuisce, secondo la segretaria del Partito democratico, a fortificare il suo ruolo di leader delle opposizioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Meloni accoglie la sua proposta, Schlein rilancia per la leadership

Articoli correlati

Trump alla nazione: tra boom promesso e sfida al 2026, il discorso che rilancia la sua leadershipIn un discorso trasmesso in prima serata dalla Casa Bianca e durato circa venti minuti, Donald Trump ha illustrato la sua visione di un primo anno di...

Delrio: Schlein garantisca a tutti pari dignità. Non basta dire cosa non fa Meloni, serve la propostaIn una intervista a La Stampa l'ex ministro torna sullo scontro in assemblea nazionale del Partito Democratico con il presidente dei Senatori,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Meloni accoglie

Temi più discussi: Meloni accoglie la sua proposta, Schlein rilancia per la leadership; Meloni apre a Schlein: Sì alle accise mobili contro il caro energia; A Nola i funerali del piccolo Domenico, nella cattedrale anche la premier Meloni. Il vescovo: La perdita di un figlio non ha nome; L'addio a Domenico, il figlio di tutti.

Meloni accoglie Abu Mazen sul palco di Atreju: Sua presenza fa giustizia di tante bugie su di noiPresenza di Abu Mazen qui stasera dimostra la centralità dell'Italia nel processo di pace in Medio Oriente, e fa giustizia di tante bugie dette sul Governo italiano così la premier Meloni accoglie ... ilgiornale.it

Roma, Meloni accoglie Abu Mazen sul palco di AtrejuSono molto contenta che Abu Mazen sia qui ad Atreju, la sua presenza dimostra quanto l'Italia sia stata centrale e protagonista nella difficile crisi mediorientale e quanto possa essere ancora ... notizie.tiscali.it

InterNapoli.it. . La premier Giorgia Meloni era presente ai funerali del piccolo Domenico Caliendo. Ad accoglierla è stato il prefetto di Napoli, Michele di Bari. All'interno della chiesa la presidente del Consiglio ha salutato i genitori del bimbo per poi prendere po - facebook.com facebook