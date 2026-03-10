Meghan Markle Netflix l’ha mollata I progetti falliti dopo il contratto da 100 milioni Il disastro della sua azienda | Ora dovrà fare tutto da sola

Netflix ha deciso di non rinnovare il contratto con As Ever, il marchio di lifestyle lanciato da Meghan Markle. Dopo il fallimento di diversi progetti legati a questa collaborazione, la piattaforma ha scelto di interrompere il rapporto. Meghan Markle si trova ora a dover gestire da sola le iniziative avviate nel settore, senza il supporto di Netflix.

Netflix non ha rinnovato il contratto di partnership con As Ever, il marchio di lifestyle creato da Meghan Markle. Secondo quanto riportano diversi media statunitensi, e anticipato da quelli britannici, il colosso dello streaming ha deciso di chiudere la collaborazione con il brand dell’ex duchessa di Sussex, nato in collegamento alla serie With Love, Meghan trasmessa sulla piattaforma. Lo show vedeva Meghan accogliere ospiti famosi nella sua villa in California tra consigli di cucina e giardinaggio. Un portavoce di Netflix ha precisato che Markle continuerà a sviluppare il marchio in modo indipendente. Il flop della serie With Love, Meghan e il contratto da 100 milioni. 🔗 Leggi su Open.online

