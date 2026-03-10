Mef | aste Btp a marzo 2026 rendimenti fino al 3,25%

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che nella prossima settimana terrà aste pubbliche per l’emissione di nuovi titoli di Stato, tra cui Btp con scadenza a marzo 2026, 3 anni, 7 anni e 15 anni. I rendimenti offerti sui titoli a 3 anni potrebbero arrivare fino al 3,25 per cento. Le operazioni coinvolgono diverse scadenze e sono destinate a raccogliere fondi sul mercato.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato per la settimana prossima una serie di aste pubbliche per emettere nuovi titoli di Stato, specificamente Buoni del Tesoro Poliennali con scadenze a 3, 7 e 15 anni. L’operazione, prevista tra l’11 e il 16 marzo 2026, mira a raccogliere tra i 4,75 e i 6 miliardi di euro per finanziare il debito pubblico. Questa mossa si inserisce in un contesto globale turbolento, dove le tensioni legate alla guerra in Iran e al blocco parziale dello Stretto di Hormuz hanno scosso i mercati azionari internazionali. In questo scenario, i Btp rappresentano per molti italiani non solo uno strumento di investimento, ma una forma di gestione del rischio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

