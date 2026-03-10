Medio Oriente in fiamme Incognita sull’export | A rischio mezzo miliardo

Il Medio Oriente è coinvolto in un conflitto che ha ripercussioni sull’economia locale. Le imprese marchigiane sono preoccupate per l’andamento dell’import-export con quella regione, mentre si segnalano problemi anche nel traffico aereo e navale che riguarda merci e persone. La situazione genera timori di perdite pari a circa mezzo miliardo di euro.

I riflessi del conflitto in Medio Oriente sull'economia marchigiana. "Cresce la preoccupazione delle imprese non solo per l'import-export in quell'area, ma anche per l'impatto del traffico aereo e navale sulle merci e sulle persone. A questo si aggiunge l'aumento del costo dell'energia, che incide su tutte le imprese manifatturiere, in particolare su quelle considerate più energivore". Questi i timori del mondo imprenditoriale rappresentati da Confindustria Marche. "Il Medio Oriente – dice il presidente Roberto Cardinali – vale oltre mezzo miliardo di euro per la manifattura marchigiana. Nel 2024 l'export regionale del settore ha raggiunto 529 milioni, con una forte concentrazione in apparecchi elettrici, macchinari, sistema moda, metalli e chimica, che insieme rappresentano oltre il 73% delle vendite manifatturiere marchigiane nell'area.