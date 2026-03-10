Medici indagati l' assessora Mazzoni | Vicinanza ai medici ma necessario garantire i servizi del reparto

L'assessora Mazzoni ha commentato la vicenda relativa ai medici indagati nel reparto di Malattie infettive del Santa Maria delle Croci, sottolineando la vicinanza ai professionisti coinvolti ma anche l'esigenza di garantire i servizi. Da settimane, otto medici sono sotto inchiesta per falso ideologico continuato legato ai certificati anti-rimpatrio. La situazione continua a essere al centro di discussioni pubbliche e politiche.

La grossa inchiesta che da settimane ha investito il Santa Maria delle Croci e visto indagati otto medici del reparto di Malattie infettive, accusati di falso ideologico continuato per il caso dei "certificati anti-rimpatrio", rimane terreno di scontro politico. Durante il consiglio comunale.