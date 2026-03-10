A Messina, il Partito Repubblicano Italiano ha annunciato la propria candidatura alle elezioni del 2026, collegando la figura di Giuseppe Mazzini alla propria proposta politica. La giornata si è caratterizzata da momenti di riflessione civile, mentre si preparano le prossime votazioni previste per maggio 2026. La città si prepara a un nuovo appuntamento elettorale con un focus sulla memoria storica e l’attualità politica.

Messina vive una giornata di riflessione civile in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio 2026, con il Partito Repubblicano Italiano che lega la memoria di Giuseppe Mazzini alla proposta politica attuale. Nel giorno dell’anniversario della morte del patriota, il partito locale ha rilanciato l’impegno civico come dovere quotidiano verso la libertà e la giustizia sociale. La città mantiene un legame storico con il pensatore, testimoniato da documenti d’archivio risalenti al 1866, mentre si preparano le amministrative con candidati propri per il consiglio comunale e i consigli circoscrizionali. Il messaggio è chiaro: l’impegno non si eredita ma si esercita attraverso la partecipazione attiva e il rispetto della legalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mazzini a Messina: PRI corre alle elezioni del 2026

