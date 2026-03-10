Mazzel un’altra medaglia | argento nella combinata paralimpica terzo podio a Milano-Cortina

Una sciatrice trentina ha conquistato la medaglia d’argento nella combinata paralimpica a Milano-Cortina, ottenendo il suo terzo podio in questa manifestazione. La atleta ha gareggiato insieme alla guida Nicola Cotti Cottini e ha chiuso la competizione alle spalle dell’atleta austriaca Aigner. La premiazione si è svolta davanti al pubblico presente sulla neve.

La sciatrice trentina conquista il secondo posto insieme alla guida Nicola Cotti Cottini, alle spalle dell'austriaca Aigner. Vozza quinta. Per Mazzel è il terzo podio in questi Giochi dopo l'argento in discesa e l'oro nel supergigante. Chiara Mazzel non si ferma. La sciatrice azzurra conquista la medaglia d'argento nella combinata di sci alpino paralimpico alle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, gareggiando insieme alla guida Nicola Cotti Cottini. È il terzo podio consecutivo per la trentina in questa edizione dei Giochi.