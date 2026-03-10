Mattia Vergna si racconta | tra ambizioni sport e cinema

Mattia Vergna si racconta, condividendo il suo percorso e le sue ambizioni. Tra gli allenamenti sportivi e le aspirazioni cinematografiche, il giovane talento descrive come suddivide le giornate tra il campo e le prove teatrali. Nessuna opinione viene espressa, e si limitano ai fatti riguardanti le sue attività e i suoi sogni per il futuro.

Il percorso e i sogni futuri di un giovane talento che divide la sua vita tra gli allenamenti sul campo e il desiderio di calcare i palcoscenici più prestigiosi dello spettacolo Mattia Vergna ha 19 anni, vive a Cameri, in Piemonte, ed è alto 187 cm. Ha occhi azzurri e capelli castano scuro. Sportivo, curato e determinato, si distingue per un fisico atletico e un’immagine pulita, caratteristiche che lo rendono interessante non solo in campo ma anche davanti all’obiettivo. «Ho concluso gli studi l’anno scorso e oggi il mio percorso principale è il calcio. Gioco come portiere nella Biellese e mi alleno con grande costanza, alternando ogni giorno campo e palestra». 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

