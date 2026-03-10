Il presidente della Repubblica ha convocato per venerdì mattina il Consiglio supremo di difesa. All’ordine del giorno ci sono la guerra in Iran e nel Medio Oriente. L’incontro coinvolge i principali rappresentanti delle istituzioni militari e di sicurezza. La convocazione si svolge in un momento di tensione crescente nella regione. Nessun altro dettaglio sui partecipanti o sui temi specifici è stato reso noto.

Mattarella spinge Meloni a uscire dall'ambiguità

