Mattarella | No a regressione verso tirannide cesarista non lasciamo avvenga – Il video

Il presidente della Repubblica ha affermato che non bisogna permettere una regressione verso forme di governo autoritarie ispirate a modelli cesaristi. Durante un intervento a Firenze, ha sottolineato l'importanza di mantenere i principi democratici e di evitare che si ripetano atteggiamenti che possano minare le libertà costituzionali. La dichiarazione è stata pronunciata in un contesto pubblico e rivolto a un pubblico attento alle questioni istituzionali.

(Agenzia Vista) Firenze, 10 marzo 2026 "Nel 1957 concludeva la prefazione alla sua traduzione della 'Democrazia in America' di Tocqueville con queste parole, tuttora attuali e motivo di riflessione: 'Nelle molte intuizioni profetiche di Tocqueville, la più inquietante per il nostro tempo è forse quella che prevede un futuro oscillante fra la libertà democratica e la tirannide cesarista, cui la moderna scienza del dispotismo suggerisce quell'aspetto filantropico, quelle forme fraudolentemente rappresentative, quel temibile ufficio tutorio dell'individuo, che Tocqueville definì magistralmente, cogliendone l'intimo spirito, nel concludere che si tendeva a far perpetuare l'infanzia dell'uomo'.