Il presidente della Repubblica ha ricevuto una laurea honoris causa in Politica, istituzioni e mercato dall’università di Firenze, in occasione del 150° anniversario della Scuola di scienze politiche Cesare Alfieri. Durante l’evento, ha espresso un’allerta sulla tendenza a muoversi al di fuori degli organismi sovranazionali, parlando di una pretesa di agire senza rispettare i principi di cooperazione internazionale.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Politica, istituzioni e mercato all’ università di Firenze nel 150esimo anno dalla fondazione della Scuola di scienze politiche Cesare Alfieri. La cerimonia si è tenuta al Teatro del Maggio musicale fiorentino. Nel suo discorso il capo dello Stato ha ricordato un passaggio della prefazione di Silvano Tosi – allievo di Alfieri e poi docente della scuola – a Democrazia in America di Alexis de Tocqueville: “Nelle molte intuizioni profetiche di Tocqueville, la più inquietante per il nostro tempo è forse quella che prevede un futuro oscillante fra... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mattarella e l’allarme sulla “tirannide cesarista”: “C’è la pretesa di agire al di fuori di organismi sovranazionali”

Articoli correlati

Mattarella: “C’è la pretesa di agire al di fuori di organismi sovranazionali”ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ruolo crescente dei nuovi protagonisti globali Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato come...

Mattarella: «Non permettiamo che si realizzi una regressione a tirannide cesarista»Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo a Firenze la laurea magistrale Honoris Causa in ’Politica, Istituzioni e Mercato’, ha...

Una selezione di notizie su Mattarella e l'allarme sulla tirannide...

Temi più discussi: Guerra in Iran, l'Italia in allarme: Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa; Meloni e Crosetto da Mattarella (separatamente). I timori per l'escalation: pronti agli aiuti, come a Kiev; Meloni e Crosetto da Mattarella: Il momento più difficile degli ultimi decenni; Mattarella: La guerra è tornata a spargere sangue, anche vicino all'Italia.

Mattarella lancia l'allarme: 'Non permettiamo che si realizzi una regressione a tirannide'Oggi al Teatro del Maggio Musicale di Firenze, Sergio Mattarella ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Politica, Istituzioni e Mercato dalla Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri, ... it.blastingnews.com

Allarme di Mattarella: Si vuole abbattere il diritto internazionaleAGI - Di rado citazione fu altrettanto meditata, altrettanto ponderata: Sergio Mattarella menziona il filosofo cattolico liberale Alexis de Tocqueville e la sua Democrazia in America per chiedere ... msn.com

#Mattarella : utili e necessarie le critiche degli elettori ai partiti x.com

Firenze accoglie il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato è tornato nel capoluogo toscano in occasione del 150° anniversario della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze. La cerimonia si è svolta al Tea - facebook.com facebook