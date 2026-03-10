Mathieu van der Poel ha vinto la seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2026, che si è conclusa a San Gimignano. La corsa si è disputata con una volata intensa e combattuta, e il corridore ha concluso in testa dopo cinque anni. La vittoria rappresenta un risultato importante per il ciclista, che si prepara ora per la prossima classica di primavera.

Mathieu van der Poel ha vinto la seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2026, imponendosi sul traguardo di San Gimignano al termine di una frazione particolarmente avvincente e appassionante. Il fuoriclasse olandese ha preso di petto il settore in sterrato di 5,3 km con tratti in salita superiori al 10% e ha guadagnato un piccolo margine nei confronti di Isaac Del Toro e Giulio Pellizzari, che sono stati bravi a rientrare sul campion in carica della Parigi-Roubaix. Il terzetto ha fatto il vuoto nei confronti dell’intera concorrenza e ha affrontato insieme la rampa di 1300 metri in salita che conduceva in centro città, dove è stato Pellizzari a lanciare lo sprint sorprendendo i due avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

Mathieu van der Poel: "Volata durissima: ho rivinto dopo 5 anni! Tirreno-Adriatico per preparare la Sanremo"

