Mastini confermato | 6 miliardi in gioco per agricoltura

L’assemblea territoriale di Confcooperative Fedagripesca Romagna-Estense si è riunita oggi, martedì 10 marzo 2026, e ha confermato Realdo Mastini come coordinatore per i prossimi quattro anni. La decisione è stata presa durante l’incontro, nel quale sono stati discussi anche i 6 miliardi di euro destinati al settore agricolo. La nomina di Mastini è stata approvata all’unanimità dai presenti.

Oggi, martedì 10 marzo 2026, l'assemblea territoriale di Confcooperative Fedagripesca Romagna-Estense ha confermato Realdo Mastini come coordinatore per il prossimo quadriennio. La riunione, tenutasi nel pomeriggio, ha la partecipazione dei vertici regionali e nazionali, focalizzandosi sulle sfide dell'agricoltura e della pesca. Il settore cooperativo gestisce un impatto economico superiore ai sei miliardi di euro annui sul territorio romagnolo ed estense. Tuttavia, le priorità discusse non riguardano solo la gestione interna, ma si concentrano su pressioni esterne derivanti dalle normative europee e dall'aumento dei costi energetici che minacciano la sostenibilità del lavoro primario.