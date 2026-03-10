massimo filippi quei corpi in lotta in orbita come in terra

Il 3 novembre 1957, la cagnetta Laika è stata lanciata in orbita dalla capsula sovietica Sputnik 2, entrando in un'orbita geostazionaria. Da allora, Laika non è più deceduta, ma si trova ancora nello spazio. Questa missione ha segnato un passo importante per le attività spaziali sovietiche, portando in orbita un animale vivo.

Scaffale «Laika, forse» e «Spettri domestici», di Massimo Filippi. Un docu-romanzo e una raccolta di poesie sulla resistenza dei non umani Laika, la cagnetta lanciata in orbita geostazionaria il 3 novembre 1957 nella capsula sovietica Sputnik2, non è morta, è in missione lassù. Vive in un iperspazio della ionosfera e racconta una storia, nell'ambiente proiettato dalle luci intense della città che lei vede dall'alto, magari dopo aver accecato un buon numero di satelliti Starlink. É questa la scena in 4 atti che vediamo approntata in Laika, forse (Ortica, pp.

