Mascali al via il ripristino della galleria di Nunziata

Sono iniziati i lavori di ripristino nella galleria di attingimento acqua potabile di via Fontanelle a Nunziata di Mascali. Gli interventi sono stati avviati per garantire la tutela della sicurezza pubblica e privata. Le operazioni riguardano l’area interessata e sono state avviate in risposta a esigenze di sicurezza e manutenzione. Le attività sono in corso e riguardano il recupero della struttura.

L'opera principale consiste nella ricostruzione della volta della galleria oltre alla realizzazione di un nuovo accesso ispezionabile Hanno preso il via gli interventi emergenziali e per la tutela della pubblica e privata incolumità all'interno della galleria di attingimento acqua potabile di via Fontanelle a Nunziata di Mascali. Stanziati dalla Protezione civile 158 mila euro per la ricostruzione del tratto crollato della galleria di captazione dell'acqua potabile, danneggiata a seguito di un evento franoso. Obiettivo del progetto è quello di assicurare la continuità del servizio idrico, ripristinando le condizioni di sicurezza e accessibilità e migliorare le modalità operative per le attività di controllo e manutenzione dell'infrastruttura.