Martone e Mastandrea hanno annunciato il loro parere contrario alla proposta di referendum riguardante la giustizia. Entrambi hanno partecipato alla campagna di sensibilizzazione contro la consultazione popolare e hanno reso pubblica la loro posizione, ritenendo che il voto popolare non sia la soluzione ai temi in discussione. La loro presa di posizione si inserisce nel contesto della lunga campagna referendaria.

La maratona referendaria sulla giustizia ha l’intervento di due figure chiave, Martone e Mastandrea, che hanno espresso un chiaro sostegno all’opzione negativa. L’incontro si è svolto presso la Casa delle arti, durando sei ore consecutive con la partecipazione di artisti e magistrati. Il regista napoletano ha evidenziato il rischio di una fusione tra potere giudiziario e politico se prevalesse l’affermazione positiva. Questa mobilitazione avviene in un contesto di alta tensione istituzionale, dove le scelte individuali possono modificare l’equilibrio dei poteri dello Stato. La posizione assunta dai due protagonisti non è isolata ma fa parte di un dibattito più ampio sulla riforma del sistema giuridico nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Martone e Mastandrea: no al referendum per salvare i poteri

Articoli correlati

Boccia (Pd): “Votare no al Referendum per non alterare equilibrio tra i poteri dello Stato”Tempo di lettura: < 1 minuto “Se vogliamo migliorare la giustizia si deve votare no a questa riforma, perché toglie i poteri al Presidente della...

"Vota no ai pieni poteri", al Circolo della Stampa l'incontro in vista del referendum sulla giustiziaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Giovedì 12 marzo,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Martone e Mastandrea no al referendum...

Temi più discussi: Giustizia, maratona referendum: Martone e Mastandrea si schierano per il No; Giustizia, maratona referendum: Martone e Mastandrea si schierano per il No; Referendum, Martone per il No: Pericolosa la somma dei poteri; Vende le borse di lusso della fidanzata a sua insaputa. E lei lo scopre sui social.

Giustizia, maratona referendum: Martone e Mastandrea si schierano per il NoIncontro di sei ore a Casa delle arti con artisti e giudici. Il regista napoletano: Se vince il Sì magistratura e politica si sommano con un eccesso di ... napoli.repubblica.it

Referendum, Mastandrea e Martone per il No: La giustizia non si cambia, non sommare i poteriÈ una maratona di sei ore per il No al referendum sulla giustizia. A Casa delle arti, della scena e dell’audiovisivo, in Calata Trinità maggiore a Napoli, si alternano attori e registi con magistrat ... napoli.repubblica.it

La chef Valentina Martone del Ristorante #Megaron di #Paternopoli [in provincia di Avellino] ci lascia una sua testimonianza “strepitosamente #gustosa” sul libro “Memorie di una Janara” di #EmanuelaSica ”Quando mi sono “immersa” nel mondo della Ja - facebook.com facebook