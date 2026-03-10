Martina Franca centro storico | esplosione di una bombola ferito 50enne Nel primo pomeriggio

Nel primo pomeriggio nel centro storico di Martina Franca, vicino alla basilica di San Martino, si è verificata un’esplosione di una bombola del gas. L’incidente ha causato il ferimento di un uomo di 50 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione. La zona è stata temporaneamente evacuata per ragioni di sicurezza.

L’esplosione della bombola del gas si è verificata nel primo pomeriggio nel centro storico di Martina, non lontano dalla basilica di San Martino. notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Martina Franca, centro storico: esplosione di una bombola, ferito 50enne Nel primo pomeriggio Articoli correlati Leggi anche: Martina Franca, centro storico: esplosione di una bombola Nel primo pomeriggio Esplosione nel centro storico di Viterbo: "Come una bomba carta o una bombola del gas" | FOTOMomenti di paura nel centro storico di Viterbo: un grosso petardo ha sfondato la finestra di un locale culturale ed è esploso all'interno. Approfondimenti e contenuti su Martina Franca Temi più discussi: Martina Franca: lupo investito sulla statale, morto Nella notte, non lontano dalla contrada San Paolo; Il Convento delle Monacelle. Dai Caracciolo in poi...; Piero Schena nominato vicepresidente della Caritas di Martina Franca; Crispiano, nella masseria Russoli la culle per accudire gli asini di Martina Franca. Esplosione nel centro storico di Martina Franca: danneggiata un’abitazione, ipotesi fuga di gasUn forte boato ha scosso il centro storico di Martina Franca, dove un’esplosione si è verificata in via Caracciolo causando ingenti danni a un’abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine ... trmtv.it Martina Franca, centro storico: sfondata la porta del terrazzo per entrare in casa e rubare quasi niente Indagine della poliziaNon solo numerosi furti nelle campagne, anche il centro storico di Martina Franca è interessato da furti in appartamenti. Oltre al valore degli oggetti rubati c’è il danno causato alle porte di access ... noinotizie.it : . , Paura a Martina Franca per l'esplosione di una bombola di gas all'interno di un appartamento di via Caracciolo, in una zona non distante dalla Basilica di San Martino. Secondo le - facebook.com facebook Martina Franca, undici prescrizioni per il Piano urbanistico x.com