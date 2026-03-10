MarketingFest 2026 panel prestigioso con Starace Piemontese Vasile e De Franchi

A MarketingFest 2026 si sono riuniti quattro relatori di spicco: Starace, Piemontese, Vasile e De Franchi. Durante l’evento, hanno discusso di strategie e innovazioni nel settore del marketing, portando il loro punto di vista su temi attuali e tendenze emergenti. La giornata ha visto interventi di rilievo e un confronto diretto tra i partecipanti, con un’attenzione particolare alle sfide del mercato.

Si tratta di un appuntamento pensato per mettere a confronto le istituzioni direttamenteresponsabili delle politiche di sviluppo e promozione territoriale. Al tavolo: GraziamariaStarace, Assessora al Turismo e alla Promozione della Regione Puglia; RaffaelePiemontese, Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Puglia; AntonioMaria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia; Rocco De Franchi, ResponsabileComunicazione Istituzionale della Regione Puglia. Modererà la conversazione RockyMalatesta, noto esperto di marketing territoriale. Questo panel rappresenta un momento chiave del Festival, pensato per alzare il livello delladiscussione pubblica e mettere sul tavolo proposte operative.