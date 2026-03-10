Marito e moglie usurai | chiedevano cinque volte quanto prestato

Un uomo e una donna sono accusati di aver gestito un’attività di usura, concedendo prestiti di denaro con tassi d’interesse fino al 480%. Secondo le indagini, esercitavano pressioni costanti per la restituzione delle somme, chiedendo anche cinque volte l’importo prestato. Le autorità hanno avviato un procedimento legale contro i due soggetti coinvolti in questa vicenda.

Sono stati sottoposti ai domiciliari. A eseguire la misura cautelare sono stati i militari della guardia di finanza del comando provinciale di Napoli Concedevano prestiti di denaro con interessi fino al 480%, operando pressioni continue per ottenere la restituzione delle somme. Questo il quadro emerso da un’indagine della guardia di finanza che ha portato agli arresti domiciliari per due coniugi, ritenuti gravemente indiziati dei reati di usura, estorsione e intermediazione finanziaria abusiva. A riportare la notizia sono stati i colleghi di CasertaNews.it. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, guidata dal procuratore Pierpaolo Bruni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

