Il Sassuolo tiene il pallone vicino alla metàcampo, mentre i giocatori della Lazio si spostano dalle loro posizioni per esercitare pressione. Mario Gila riceve attenzione per le sue prestazioni e meriterebbe più considerazione. La partita si svolge con azioni che coinvolgono entrambe le squadre, con il Sassuolo che gestisce il possesso e la Lazio che cerca di recuperare palla.

Il Sassuolo muove palla a ridosso della metà campo, i giocatori della Lazio vengono fuori dalle loro posizioni per mettere pressione. Walukiewicz, a destra, trova un corridoio interno per infilarsi dietro a Zaccagni triangolando con Berardi. Poi vede Moro, il centravanti, venuto incontro alle spalle di Patric, il playmaker laziale in sostituzione di Cataldi (infortunatosi dopo una mezz’ora circa). Moro ha il tempo di controllare ma sbaglia e si fa una specie di autotunnel. Sulla palla si avventa Mario Gila, il centrale di difesa di sinistra della squadra di Sarri. Gila non ci pensa due volte e porta palla in verticale. Guarda subito verso Isaksen, che a destra sprinta nello spazio tra terzino e centrale del Sassuolo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Mario Gila meriterebbe più attenzioni

