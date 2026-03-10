Margherita Agnelli assolta dall' accusa di diffamazione verso il suo ex avvocato | non è reato avere sostenuto che avesse lavorato per i suoi figli Elkann

Il tribunale di Rimini ha archiviato il procedimento contro Margherita Agnelli, che era accusata di diffamazione dall’avvocato Luigi Emanuele Gamna. La querela riguardava le affermazioni della donna, che aveva sostenuto che l’avvocato avesse lavorato per i suoi figli. La decisione è stata presa dal giudice Raffaele Deflorio ieri, lunedì 9 marzo 2026, che ha respinto l’accusa.

La frase incriminata era comparsa in un libro scritto col giornalista Gigi Moncalvo in cui parlava della vicenda dell'eredità di suo padre, l'Avvocato (con la A maiuscola) Ieri, lunedì 9 marzo 2026, il giudice Raffaele Deflorio del tribunale di Rimini ha disposto l'archiviazione della querela presentata dall'avvocato Luigi Emanuele Gamna contro il giornalista Luigi Moncalvo e Margherita Agnelli, figlia dell'Avvocato (quello con la A maiuscola) e madre dei fratelli Elkann. È stata respinta l'opposizione, presentata dai legali di Gamna, alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura del capoluogo... 🔗 Leggi su Torinotoday.it Articoli correlati Eredità Agnelli, il gip forza l’accusa: John Elkann verso il processoIl giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di archiviazione della procura e ha disposto la cosiddetta... Leggi anche: Il “pensiero psicotico” e “l’abbraccio disperato”: ecco perché Monia Bortolotti è stata assolta dall’accusa di aver ucciso i figli neonati Tutto quello che riguarda Margherita Agnelli Eredità Agnelli, archiviata a Rimini la querela contro MargheritaSecondo il gip, i passaggi contestati dal querelante rientrano nell'esercizio del diritto di critica e non contengono espressioni gratuitamente offensive, ... chiamamicitta.it Rimini, archiviata la querela contro Luigi Moncalvo e Margherita AgnelliRIMINI. Non c’è diffamazione nel libro Agnelli coltelli scritto dal giornalista Luigi Moncalvo. Così ha deciso il gip del tribunale di Rimini ... corriereromagna.it