Marco Masini alla Kioene Arena di Padova

Il cantante Marco Masini si prepara a un calendario di concerti nel 2026, con cinque date nei principali palasport italiani. Tra queste, il 3 novembre sarà all’Unipol Forum di Milano, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze e il 7 novembre alla Kioene Arena di Padova. Le altre due date sono previste per il mese di novembre, ma non sono ancora state annunciate.

La notizia arriva subito dopo la conclusione del tour "CI VORREBBE ANCORA IL MARE", che tra luglio e dicembre di quest'anno ha portato l'artista sui palchi di tutta Italia. Il grande successo di questi concerti ha suggellato le celebrazioni di tre importanti anniversari dell'amato cantautore: i 35 anni di carriera, i 35 anni dall'album di debutto "Marco Masini" e i 30 anni dall'uscita di "Il Cielo della Vergine". Fedez & Masini al 76° Festival di Sanremo partecipano con il brano "MALE NECESSARIO" (Atlantic Records Italy Warner Music Italy). Un atteso ritorno sul palco del Teatro Ariston dopo il successo dello scorso anno, quando la loro reinterpretazione di "Bella Stronza" conquistò il terzo posto nella serata dei duetti.