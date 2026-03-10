Marcheno | Arteingioco un dialogo con Linda Cottino

Giovedì 16 aprile alle 20 si svolge a Marcheno un evento nell'ambito di Arteingioco, il festival itinerante dedicato al gioco inclusivo. Durante la serata, è prevista una conversazione con Linda Cottino, in occasione di

Nell’ambito di Arteingioco. Una gara di stili, il festival itinerante dedicato al gioco inclusivo nei Comuni di Ome, Ospitaletto, Lodrino e Marcheno, un altro appuntamento della rassegna letteraria!Giovedì 16 aprile alle ore 20.30 nella Biblioteca Comunale A. Ricci di Marcheno (Via Martiri dell’Indipendenza, 1): Linda Cottino!La giornalista e appassionata di sport di montagna presenta e indaga il profondo legame tra alpinismo e mondo femminile, storie, conquiste e nuove prospettive ad alta quota.Direzione Artistica: Abibook. Ingresso libero, per Info e prenotazioni: 030 383636, [email protected] . 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

