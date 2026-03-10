Un rappresentante di Fratelli d’Italia chiede alla giunta regionale di intervenire in modo più deciso sulla crisi del Gruppo Aeffe spa. La richiesta riguarda l’adozione di misure mirate di politica attiva del lavoro, formazione e ricollocazione per i dipendenti coinvolti. L’obiettivo è definire in tempi certi azioni concrete per tutelare i lavoratori colpiti dalla situazione aziendale.

“La giunta assuma iniziative più incisive e strutturate nell’ambito della crisi aziendale del Gruppo Aeffe spa, definendo, in tempi certi, misure regionali specifiche di politica attiva del lavoro, formazione, riqualificazione e ricollocazione per i lavoratori interessati”. A chiederlo, con un’interpellanza, è il consigliere di Fratelli d’Italia, Nicola Marcello. Il consigliere ripercorre la vicenda della crisi aziendale, ricordando che il 7 ottobre 2025 la società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per 221 dipendenti per ragioni organizzative. “Il 78% degli esuberi interessa lo stabilimento di San Giovanni in Marignano,... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Casadei (M5s) su Gruppo Aeffe: “Regione chiarisca quali iniziative preveda a tutela dei lavoratori licenziati e dell’intero settore”Nel corso del question time la sottosegretaria Rontini ha confermato la presenza della giunta al tavolo delle trattative indetto dal Ministero per la...

Una selezione di notizie su Gruppo Aeffe

Temi più discussi: Marcello (FdI): Giunta regionale assuma iniziative concrete a tutela dei lavoratori del Gruppo Aeffe; Crisi Aeffe, Marcello (FdI): Servono misure concrete per i lavoratori; Crisi Aeffe, Marcello (FdI): Servono misure concrete per i lavoratori; Referendum giustizia: le ragioni del No in provincia di Rimini.

Marcello (FdI): Giunta regionale assuma iniziative concrete a tutela dei lavoratori del Gruppo AeffeIl consigliere regionale: Il 78% degli esuberi interessa lo stabilimento di San Giovanni in Marignano, mentre la restante parte riguarda il polo di Milano, determinando un impatto occupazionale parti ... riminitoday.it

Crisi Aeffe, Marcello (FdI): Servono misure concrete per i lavoratoriLa crisi del Gruppo Aeffe torna al centro del confronto politico in Regione Emilia-Romagna. Il consigliere di Fratelli d’Italia Nicola Marcello ha presentato un’interpellanza chiedendo alla Giunta ... chiamamicitta.it

Gruppo Aeffe, già 120 licenziati. Marcello: «50mila euro della Regione per Dream Vision» - facebook.com facebook

Svolta al ministero delle Imprese e del Made in Italy per il gruppo Aeffe di San Giovanni (RN) Tra manifestazioni d'interesse ne spunta una "da parte di soggetti qualificati, italiani e internazionali, con comprovata conoscenza del mercato". x.com