Marano fermato in scooter con 66 dosi di cocaina | arrestato 41enne

Un uomo di 41 anni è stato fermato in scooter a Marano con 66 dosi di cocaina. La Polizia di Stato ha eseguito l’arresto, trovandolo in possesso della droga. L’uomo, napoletano, aveva già precedenti di polizia e ora è stato portato in caserma. La sostanza stupefacente è stata sequestrata durante il controllo.

La Polizia di Stato ha arrestato un 41enne napoletano, con precedenti di polizia anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta nella serata di ieri a Marano di Napoli, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio. L'intervento è stato eseguito dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, in collaborazione con i poliziotti del Commissariato di Giugliano-Villaricca. Durante un servizio di pattugliamento, gli agenti stavano transitando lungo Corso Europa a Marano di Napoli quando hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che mostrava un atteggiamento sospetto e circospetto.