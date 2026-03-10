Mani Ricci nel derby Milan-Inter per l’AIA giusto non dare rigore | ecco i motivi

Durante il derby tra Milan e Inter, l'arbitro Daniele Doveri ha assegnato un calcio di rigore al 95º minuto, decisione contestata da alcuni. Tuttavia, l'Associazione Italiana Arbitri ha ritenuto corretta la sua valutazione, anche alla luce dell'intervento del VAR guidato da Rosario Abisso. L'episodio riguarda il contatto delle mani di Samuele Ricci durante il match disputato a San Siro.

Mentre i tifosi interisti, sui social, invocano al furto per il mancato calcio di rigore per il fallo di mano di Samuele Ricci al 95' del derby perso per 1-0 contro il Milan, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e l'AIA (Associazione Italiana Arbitri) sostengono e difendono l'operato della squadra utilizzata per la stracittadina. Ovvero l'arbitro Daniele Doveri, poi Rosario Abisso (VAR) e Marco Di Bello (AVAR). Ne ha parlato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Doveri, in campo, non ha ritenuto punibile il mani di Ricci e il VAR non ha richiamato Doveri al monitor. Inter furiosa, ma senza motivo. I vertici arbitrali hanno assolto Doveri, Abisso e Di Bello per vari motivi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

