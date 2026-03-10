Maneggia la motosega ma scoppia un incendio | muore a 64 anni per le conseguenze del rogo

Un uomo di 64 anni è deceduto a Castiglione di Garfagnana, in provincia di Lucca, dopo aver subito ustioni durante un incendio. Secondo le fonti, stava maneggiando una motosega e, probabilmente, stava rifornendola di carburante quando è scoppiato il rogo. Le operazioni di soccorso sono state rapide, ma purtroppo non sono riuscite a salvargli la vita.

Castiglione di Garfagnana (Lucca), 10 marzo 2026 – Morto per le conseguenze delle ustioni mentre, con ogni probabilità, stava rifornendo di carburante la motosega. E' questa l'ipotesi principale sul decesso di un uomo di 64 ani, trovato senza vita lungo la strada provinciale 72 del passo delle Radici, nel comune di Castiglione di Garfagnana. Cosa è successo. I soccorritori, arrivati sul posto, lo hanno trovato già privo di vita. Accanto aveva tanica di carburante per motosega, che sarebbe all'origine della tragedia. Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco, ambulanza della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana i cui sanitari hanno constatato il decesso.