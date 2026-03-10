Mandorlo in fiore centinaia di droni nella Valle per la pace | le anticipazioni sullo show

Oggi ad Agrigento si terrà la cerimonia di accensione del tripode dell’amicizia alle 18:00, evento tradizionale della sagra del Mandorlo in fiore. Quest’anno, per la prima volta, saranno coinvolti centinaia di droni luminosi che animeranno lo spettacolo nella Valle dei Templi. La manifestazione rappresenta una novità per la storica celebrazione e coinvolge diverse autorità locali.

Lo spettacolo è una novità assoluta nel programma della storica manifestazione ma il suo svolgimento odierno è legato alle condizioni meteo che devono essere ottimali La cerimonia di accensione del tripode dell’amicizia, prevista per le ore 18,00 di oggi, martedì 10 marzo, sarà impreziosita quest’anno dallo show dei droni luminosi che per Agrigento e per la sagra del Mandorlo in fiore rappresentano la novità della storica manifestazione. I circa duecento droni si alzeranno sul tempio della Concordia e il tema dello spettacolo sarà proprio quello della pace fra i popoli. Una voce narrante e la musica saranno i protagonisti di un racconto... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

