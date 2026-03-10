Insieme all’annuncio della data, il colosso dello streaming ha rilasciato l’adrenalinico teaser trailer, che offre uno sguardo ravvicinato a questa nuova e brutale interpretazione della storia. Basata sui primi due romanzi di A.J. Quinnell, Man on Fire e The Perfect Kill, la serie segue le vicende di Creasy, un ex mercenario delle Forze Speciali dalle abilità straordinarie, ora profondamente segnato da un grave disturbo da stress post-traumatico (PTSD). Nel tentativo di lasciarsi alle spalle i propri demoni e trovare una via per la redenzione, Creasy si troverà suo malgrado trascinato nuovamente “nel fuoco”, costretto a combattere una battaglia ancora più dura della precedente. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Man on Fire: il teaser trailer della serie Netflix riaccende il mito di John Creasy

Articoli correlati

Leggi anche: Orgoglio e Pregiudizio, svelato il teaser trailer della nuova miniserie Netflix tratta dal romanzo di Jane Austen

Aggiornamenti e contenuti dedicati a John Creasy

Temi più discussi: Teaser per Man on Fire - Sete di vendetta: Yahya Abdul-Mateen II è John Creasy nella serie Netflix; Man on Fire, Denzel Washington trova il suo degno successore nel remake Netflix; Man On Fire: Data e primo trailer della serie Netflix dai romanzi di romanzi di A.J. Quinnell; MAN ON FIRE: Yahya Abdul-Mateen II è il nuovo John Creasy nel primo teaser della serie Netflix.

Man on Fire, chi coprirà il ruolo di Denzel Washington nel remake NetflixÈ stato diffuso il primo teaser trailer del remake seriale di un celebre cult del 2004, tratto dai romanzi di A.J. Quinnell. A interpretare il protagonista sarà Yahya Abdul-Mateen II, già noto per ... tg24.sky.it

Man on Fire: il teaser trailer della serie Netflix riaccende il mito di John CreasyNetflix ha ufficialmente rotto gli indugi fissando al prossimo 30 aprile 2026 la premiere di Man on Fire, l’atteso adattamento seriale che vede Yahya Abdul-Mateen II raccogliere l’eredità di un ... universalmovies.it

«Dal primo trailer di Man on Fire si capisce abbastanza chiaramente perché Yahya Abdul-Mateen II riesca a non far rimpiangere una grande e amata star come Washington, che aveva reso iconico il personaggio di John Creasy nel film omonimo. » Dopo una l facebook