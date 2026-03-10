Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 11 marzo | le regioni a rischio

Domani 11 marzo, un’allerta meteo gialla riguarda alcune regioni italiane a causa di temporali e piogge intense. La situazione si caratterizza per una forte instabilità atmosferica che interesserà diverse zone del paese nelle prossime ore. Le autorità hanno emesso il avviso di rischio meteo per prepararsi a condizioni climatiche avverse.

Spiccata instabilità meteorologica con piogge e temporali sparsi attesi nelle prossime ore sull'Italia. Per la giornata di domani, mercoledì 11 marzo, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali in tre regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

