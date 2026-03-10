Malattie professionali Bari è la seconda provincia più colpita in Puglia | in un mese 177 nuove denunce

A Bari, in Puglia, sono state presentate 177 nuove denunce di malattie professionali nel mese di gennaio 2026, facendo della provincia la seconda più colpita nella regione. La Cisl regionale ha pubblicato un rapporto basato sui dati Inail, che mostrano un aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I numeri indicano un incremento delle segnalazioni in tutta la regione, con un trend in crescita rispetto al passato.

I dati Inail analizzati dalla Cisl Puglia: Taranto la provincia con più casi, seguita da Bari. Il segretario generale Castellucci: “Serve un piano strutturale sulla sicurezza sul lavoro” Crescono le denunce di malattie professionali in Puglia. A segnalarlo è la Cisl regionale, che analizza i dati Inail riferiti a gennaio 2026, evidenziando un incremento significativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo i numeri diffusi dal sindacato, nel primo mese dell’anno le denunce sono state 940, contro le 681 registrate a gennaio 2025, con un aumento di 259 casi. Il settore più colpito risulta essere industria e servizi, con 648 segnalazioni (erano 434 un anno prima), seguito dall’agricoltura, con 284 denunce rispetto alle 238 dello stesso periodo del 2025. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Articoli correlati

Sicurezza sul lavoro, allarme Cisl per le malattie professionali in provincia: nel 2025 il picco di 1513 denunceUna crescita che non accenna a fermarsi e che vede l'intero territorio romagnolo in prima linea in una sfida drammatica per la salute dei lavoratori:...

Nuove regole Inail: le imprese dovranno comunicare infortuni e malattie professionali entro termini più stringentiDal 12 gennaio 2026, tutte le imprese che devono trasmettere denunce di infortuni sul lavoro o di malattie professionali all’Inail sono tenute a...

Contenuti e approfondimenti su Malattie professionali

Temi più discussi: Crescono gli infortuni (e le morti) sul lavoro in provincia, Cgil: Una realtà drammatica; ILVA di Taranto, inquinamento e morte; ASL Bari – 12 Marzo 2026, per la Giornata Mondiale del Rene test, misurazioni e visite gratuite in Nefrologia; Tribunale di Taranto riconosce rendita Inail per diverse patologie a una lavoratrice agricola di Palagiano.

Medicina del Lavoro - Malattia professionaleAppunto di medicina del Lavoro che approfondisce il concetto di malattia professionale e il sistema tabellare INAIL. skuola.net

Malattie professionali, boom di casi. L'allarme di Cgil: «Succede di più nel comparto della sanità, 1479 denunce nel 2024»PADOVA - Le malattie professionali nel settore pubblico, in particolare nel comparto sanità ed enti pubblici da quelli locali ai ministeri, sono in forte aumento. La denuncia arriva dalla Fp Cgil che ... ilgazzettino.it

Nel 2025 le investigazioni della polizia giudiziaria sono state 495 per infortuni e 212 per malattie professionali. Sottoscritta una convenzione tra Procura e Agenzia - facebook.com facebook

Cisl Romagna: “Malattie professionali in crescita costante” x.com